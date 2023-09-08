Пекин планирует укрепить сотрудничество Северо-Востока Китая и Дальнего Востока РФ на ВЭФ

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что "китайско-российские отношения продолжают находиться на высоком уровне"

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Пекин намеревается с помощью Восточного экономического форума (ВЭФ) усилить сотрудничество Северо-Востока Китая и Дальнего Востока РФ. Об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай надеется в рамках визита вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина <…> вместе с Россией углубить сотрудничество российского Дальнего Востока и Северо-Востока Китая и совместно содействовать развитию этого региона", - сказала Мао Нин.

Она отметила, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения продолжают находиться на высоком уровне, а сотрудничество в различных областях неуклонно развивается.

"Восточный экономический форум является важной платформой для стран Азиатско-Тихоокеанского региона для достижения консенсуса по сотрудничеству и поиска общего развития", - заявила Мао Нин, напомнив, что китайский лидер дважды участвовал в ВЭФ в 2018 и 2021 годах.

По приглашению правительства Российской Федерации член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин 10-12 сентября примет участие в VIII Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.