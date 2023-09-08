Эксперт заявил, что конфликт на Украине приведет к ее распаду

Бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор отметил, что украинское контрнаступление не достигло успеха из-за "плохой тактики прорыва оборонительных линий"

ТАСС, 8 сентября. Конфликт на Украине обернется ее распадом и тяжелыми потерями. Такое мнение выразил в интервью польскому изданию Mysl Polska бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.

"Боюсь, что конфликт на Украине - это та война, которая закончится распадом Украины, тяжелыми потерями и превращением в руины", - сказал он.

По мнению Шандора, военные действия не начались, "если бы Соединенные Штаты не настаивали на вступлении Украины в НАТО".

В числе причин, по которым украинское контрнаступление не достигло успеха, он назвал "плохую тактику прорыва российских оборонительных линий", неподготовленность военнослужащих, "поскольку нельзя научить солдата вести боевые действия за три или шесть недель", недостаточное количество танков и отсутствие авиационной поддержки. "[Обучавшие украинцев] западные офицеры понятия не имели, что это за конфликт", - добавил Шандор.

Если же конфликт примет замороженный характер, "это приведет к большим проблемам в той части Европы", где расположена, в частности, Чехия, полагает он.

Шандор начал военную службу еще во времена ЧССР, затем служил в Генштабе чешской армии, проходил стажировку в НАТО. В 2000-2001 годах он возглавлял военную разведку Чехии. В настоящее время выступает в качестве международного эксперта по вопросам безопасности и военных конфликтов.