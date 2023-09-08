Telegraph: ВВС Британии охраняют суда с украинским зерном после прекращения сделки

Как отмечалось ранее в заявлении канцелярии Риши Сунака, Лондон намерен "использовать свои возможности по осуществлению наблюдения, разведки и сбора информации, чтобы отслеживать деятельность России в Черном море"

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Самолеты британских ВВС участвуют в операции по защите судов с украинским зерном в Черном море после прекращения зерновой сделки 17 июля. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph (DT) со ссылкой на источники в канцелярии премьер-министра Риши Сунака.

По данным издания, "в последние недели британская авиация патрулирует [воздушное пространство] над Черным морем, чтобы предотвратить нанесение <...> ударов по гражданским судам". Минобороны Великобритании "активизировало действия в этом регионе" после прекращения зерновой сделки 17 июля, говорится в статье.

Как отмечалось ранее в заявлении канцелярии главы британского правительства, Лондон намерен "использовать свои возможности по осуществлению наблюдения, разведки и сбора информации, чтобы отслеживать деятельность России в Черном море".

Реализация сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, была прекращена 17 июля по причине невыполнения части, касающейся России. 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей ранее обещаний.