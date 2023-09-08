Додон обвинил проевропейское правительство в передаче крупных активов Западу

Лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова отметил, что в стране "нет ни одного коммерческого банка, который контролирует государство или молдавские компании"

КИШИНЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон обвинил проевропейское правительство Молдавии в незаконной передаче Западу крупных инфраструктурных предприятий, среди которых газотранспортная сеть страны.

"Нынешняя власть передает стратегические активы под контроль Запада. Такого рейдерского захвата даже в 90-х не было. <…> Незаконно через решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям взяли распределительные, магистральные сети и передали румынам. Никогда такого никто себе не позволял", - сказал Додон, отвечая на вопросы журналистов в ходе прямого эфира, который транслировался в социальных сетях.

По его словам, передача газотранспортной сети под управление румынской компании "Вестмолдтрансгаз" - это только одно решение в общей цепи. Когда власть в стране контролировала Демократическая партия во главе с Владом Плахотнюком молдаване лишились контроля над банковской системой, обратил внимание экс-президент. "В Молдове нет ни одного коммерческого банка, который контролирует государство или молдавские компании. Плахотнюк все банки отдал Западу", - уточнил Додон.

Он считает, что за этими решениями последует приватизации компаний Furnizarea Energiei Electrice Nord и RED Nord, которые поставляют электроэнергию в северные районы страны, аэропорт Кишинева, а также Национального оператора связи "Молдтелеком".

Ранее Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии передала газотранспортную сеть страны на пять лет "Вестмолдтрансгаз". Акционерами последней выступают румынская госкомпания "Трансгаз" (75%) и Европейский банк реконструкции и развития (25%). Министр энергетики Молдавии Виткор Парликов заявил, что этим решением Молдавия выполняет обязательство перед ЕС внедрить положения Третьего энергопакета, который предусматривает формирование независимых друг от друга компаний, осуществляющих поставку, транспортировку и распределение газа.

Режим ЧП в Молдавии действует с конца 2021 года, он был введен из-за возможных перебоев в поставках газа. Затем причиной продления была названа ситуация на Украине. В этот период спецкомиссия может издавать распоряжения, обязательные к исполнению государственными и частными компаниями, а также отдельными лицами, находящихся на территории страны.