Береговая охрана КНР обвинила филиппинские суда в проникновении в акваторию страны

По данным СМИ, 12 китайских кораблей "заблокировали корабли миссии снабжения контингента ВС Филиппин на отмели Аюнгин"

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Китайская береговая охрана обвинила четыре филиппинских судна в нарушении морской границы КНР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно данным китайской стороны, "два корабля снабжения и два судна береговой охраны незаконно вошли в воды неподалеку от рифа Жэньай китайских островов Наньша", о чем нарушителей "строго предупредила" береговая охрана. Патрульные суда КНР "следили за перемещениями [иностранных судов] на протяжении всего маршрута их следования" и "эффективно контролировали их деятельность". Ведомство подчеркивает, что Китай "обладает неоспоримым суверенитетом над островами Наньша, включая риф Жэньай и прилегающими к ним водами" и "решительно выступает против транспортировки Филиппинами строительных материалов на незаконно размещенный на отмели военный корабль".

Как отмечает филиппинская газета Manila Times, 12 китайских кораблей "заблокировали корабли миссии снабжения контингента ВС Филиппин на отмели Аюнгин", которая стала уже третьей подобной операцией за последние пять недель. А по данным портала Philstar, президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший, в ходе своего выступления на Восточноазиатском саммите в Джакарте призвал лидеров стран региона "принять меры в отношении опасных действий судов китайской береговой охраны и морской полиции".

О территориальных спорах в Южно-Китайском море

Между Филиппинами и Китаем в спорных районах Южно-Китайского моря (ЮКМ) периодически возникают инциденты. Так, в августе судно береговой охраны Китая применило водометы при маневрировании в опасной близости от филиппинских кораблей. Инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных на корабле Sierra Madre на отмели Аюнгин, которую Пекин считает своей территорией. Власти Филиппин ранее заявили о непризнании новой карты Китая с обозначением ряда акваторий в ЮКМ в составе КНР. Новая карта была выпущена 28 августа Министерством природных ресурсов КНР. На ней были обозначены в качестве входящих в состав Китая ряд акваторий в ЮКМ, относящихся к исключительным экономическим зонам Брунея, Вьетнама, Индонезии, Малайзии и Филиппин, а также некоторые другие территории.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.