США разместят в Румынии дополнительные боевые самолеты

Американский посол Кэтлин Кавалек подчеркнула, что Вашингтон привержен "укреплению потенциала Румынии и НАТО по защите и сдерживанию любой агрессии против общей союзной территории на восточном фланге"

БУХАРЕСТ, 8 сентября. /ТАСС/. США намерены разместить в Румынии боевые самолеты в дополнение к тем, что выполняют задачи воздушной полиции НАТО. Об этом сообщила посол США в Румынии Кэтлин Кавалек на встрече с министром национальной обороны страны Анджелом Тылвэром.

"Посол Кавалек передала желание США продолжать оказывать помощь Румынии для более эффективной защиты национальной территории, в том числе путем размещения вскоре в Румынии боевых самолетов ВВС США в дополнение к миссиям воздушной полиции НАТО", - говорится в сообщении военного ведомства страны.

Кавалек подчеркнула, что "американское правительство по-прежнему полностью привержено укреплению потенциала Румынии и НАТО по защите и сдерживанию любой агрессии против общей союзной территории на восточном фланге".

Отмечается, что румынский министр обороны поблагодарил США за поддержку на фоне последних событий. Президент Румынии Клаус Йоханнис 7 сентября сообщил на пресс-конференции, что страна официально уведомила союзников по НАТО об обнаружении на территории страны обломков беспилотного летательного аппарата. "Мы приняли дополнительные меры безопасности в пограничной зоне, укрепив мониторинг и защиту воздушного пространства", - сказал Тылвэр.

Миссия воздушной полиции НАТО была создана почти 20 лет назад. Россия неоднократно указывала, что эта миссия лишь провоцировала напряженность в регионе, в котором в тот период не существовало даже потенциальной воздушной угрозы.