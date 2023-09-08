На заседании РАТС ШОС в Астане обсудили борьбу с финансированием терроризма

Достигнута договоренность о проведении очередного заседания РАТС ШОС на территории Китая

АСТАНА, 8 сентября. /ТАСС/. Участники заседания совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), прошедшего в столице Казахстана, обсудили вопросы пресечения каналов финансирования терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.

"На форуме рассмотрены вопросы выявления и пресечения каналов финансирования терроризма, а также противодействия незаконному обороту оружия. Подведены промежуточные результаты выполнения Программы сотрудничества государств - членов ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы", - говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании обсудили планы на предстоящий период. "Предусмотрено проведение на территории Республики Индия семинара и совместного учения по предотвращению использования сети интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях. Сторонами также подписан итоговый документ о реализации совместных проектов и иных мер, направленных на сохранение стабильности и безопасности в регионе", - пояснили в пресс-службе.

Достигнута договоренность о проведении очередного заседания РАТС ШОС на территории Китая.

В заседании в Астане приняли участие делегации Индии, Ирана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета РАТС ШОС. В качестве наблюдателей были приглашены представители Белоруссии и Монголии.