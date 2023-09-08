Экс-глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в использовании админресурса на выборах

Оппозиционные партии ранее обвинили власти во введении политической цензуры перед выборами

КИШИНЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Бывшая глава Гагаузии Ирина Влах обвинила правящую Партию действия и солидарности (ПДС) в использовании административного ресурса в избирательной кампании предстоящих 5 ноября выборах в местные органы власти.

"С момента обретения своей независимости Республика Молдова еще не знала более авторитарной, с элитаристскими замашками партии, чем ПДС. И, будто желая лишний раз подтвердить свою сущность, правящая партия в этой избирательной кампании решила на полную катушку использовать административный ресурс, делая это цинично и вызывающе демонстративно. Партийная пропаганда и административный ресурс - вот на чем держится имидж и липовый авторитет этого псевдодемократического режима!" - написала Влах в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Она выразила надежду, что на местных выборах правящая партия потерпит поражение.

"Потому что перемены начинаются с каждой мэрии, с каждого населенного пункта, с каждого дома. Если мы позволим им остаться у власти, наша страна останется без работающей демократической административной системы и, что хуже всего, без граждан", - отметила Влах.

Ранее оппозиционные партии обвинили власти во введении политической цензуры перед выборами в местные органы власти. С такими заявлениями выступили партии социалистов и коммунистов, партия "Возрождение" и другие формирования. Оппозиция утверждает, что информационное пространство страны берется под контроль правящей партией с помощью контролируемых ей Центральной избирательной комиссии, Совета по аудиовизуальной информации, а также созданного властями Национального центра информационной защиты и противодействия пропаганде.

Со своей стороны, президент Молдавии Майя Санду заявила об опасности государственного переворота с участием оппозиционных сил и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В стране были запрещены оппозиционные телеканалы, арестованы десятки активистов. Уголовные дела заведены в отношении руководителей социалистов и партии "Шор", которая в июне по запросу правительства была запрещена Конституционным судом.

В ноябре текущего года в Молдавии пройдут всеобщие выборы в местные органы власти, которые, по мнению политологов, станут репетицией перед выборами президента республики. Предвыборная кампания в местные органы власти начнется 6 октября.