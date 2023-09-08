Сунак: страны G20 пока не пришли к согласию по украинскому вопросу из-за позиции Китая

Премьер Великобритании назвал нынешние переговоры между правительственными чиновниками "сложными"

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что из-за позиции Китая странам - участницам G20 только предстоит прийти к соглашению по украинскому и климатическому вопросам на саммите. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сунак заявил, что, поскольку Китай возражает против предложений по двум главным темам саммита: ситуации на Украине и климатическому вопросу, странам G20 еще предстоит прийти к согласию по совместному заявлению перед двухдневным саммитом в Нью-Дели, сообщает агентство. "Мы еще не достигли цели", - приводит Bloomberg слова Сунака. Премьер Великобритании также назвал нынешние переговоры между правительственными чиновниками "сложными".

Ранее сообщалось, что на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что cаммит Группы двадцати главным образом предназначен для обсуждения вопросов мировой экономики. Она также добавила, что "по украинскому вопросу позиция Китая последовательна и очень ясна".

В ноябре прошлого года ожесточенные споры между участниками саммита G20 на Бали вызвал пункт итоговой декларации, касающийся осуждения военных действий на Украине.

По окончании саммита президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что этот вопрос стал самым обсуждаемым и наиболее сложным, однако документ все же удалось согласовать. В истории саммитов G20 еще не было случаев, когда итоговая декларация не была принята. Опрошенные Reuters эксперты считают, что такой прецедент стал бы серьезным ударом по престижу форума.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.