Додон заявил, что Молдавия показала себя ненадежным партнером, не признав долг "Газпрому"

Правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" $8,6 млн, а остальное списать, так как этот долг, по словам министра энергетики Виктора Парликова, не может быть подтвержден или взыскан

КИШИНЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Действующее правительство Молдавии показало себя ненадежным партнером после отказа признать долг "Молдовагаза" за потребленное топливо перед "Газпромом" в размере $709 млн. Об этом заявил лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, отвечая на вопросы журналистов в ходе прямого эфира, который транслировался в социальных сетях.

"Этими схемами молдавское правительство показало, что оно ненадежный партнер и не важно с кем. Сейчас они поступили так с Россией, завтра поступят также с другими", - сказал Додон. Он считает, что действия Кишинева могут заблокировать отношения с РФ, а также выразил уверенность, что после парламентских выборов новая власть пересмотрит эту позицию и направит в прокуратуру уголовные дела на авторов принимаемых сегодня решений.

На этой неделе правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" $8,6 млн, а остальное списать, так как этот долг, по словам министра энергетики Виктора Парликова, не может быть подтвержден или взыскан. Додон напомнил, что в ноябре 2022 года Счетная палата Молдавии оценила долг перед "Газпромом" в размере $591 млн.

Экс-президент напомнил, что основная часть долга была сформирована в период с 2001 по 2015 год, когда действующий президент страны Майя Санду, председатель парламента Игорь Гросу и премьер-министр Дорин Речан находились в структуре правительства. "Ребята, вы были членами тех правительств и все эти долги официально признавались на заседаниях молдавско-российской межправительственной комиссии, представители правительства в Наблюдательном совете "Молдовагаза" каждый год утверждали отчеты аудита. И вы сейчас говорите, что не признаете. Ну кто вам поверит?" - обратился Додон к властям.

Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи. На переговорах Кишинев настоял на международном аудите долга страны за газ и обязался организовать и представить его итоги к 1 мая 2022 года. Молдавская сторона не выполнила взятые обязательства, однако российский концерн продолжил поставки газа в республику. На этой неделе в российском газовом холдинге заявили, что категорически не согласны с утверждениями молдавской стороны и намерены отстаивать свою позицию.