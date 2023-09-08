Грузия должна выполнить 9 из 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в ЕС

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Тбилиси необходимо, в частности провести реформы в сферах верховенства закона, прав человека, свободы СМИ

ТБИЛИСИ, 8 сентября. /ТАСС/. Грузия должна выполнить еще 9 из 12 условий, чтобы получить статус кандидата на вступление в состав Евросоюза. Об этом заявил глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель на пресс-конференции в Тбилиси, где он находится с визитом.

"Еврокомиссия представила 12 приоритетов. Вы выполнили 3 из них, 9 еще остаются", - сказал он.

По словам Борреля, Тбилиси необходимо, в частности, провести реформы в сферах верховенства закона, прав человека, свободы СМИ. "Все девять условий важны, и это реформы, которые нужны стране. Предстоит проделать работу, но есть еще время", - добавил он.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что Еврокомиссия осенью опубликует отчет по расширению, в котором оценит прогресс стран по реализации реформ на пути к сообществу. "Еврокомиссия опубликует пакет по расширению с отчетом по странам, с деталями по прогрессу каждой из стран. И будут рекомендации для стран, чтоб помочь двигаться вперед по пути к ЕС. К концу году страны - члены ЕС примут финальное решение (по предоставлению статуса кандидата или началу переговоров о членстве - прим. ТАСС). И я думаю, что Грузии возможно достичь успеха. Я думаю, что вы можете выполнить все критерии", - сказал он.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Молдавии и Украине. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также выразили готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 условий. В стране, в частности, провели избирательную реформу, создали антикоррупционное бюро, по новой системе избрали омбудсмена, изменили законы против гендерной дискриминации и о борьбе с организованной преступностью, назначили троих из пяти членов Высшего совета юстиции. В конце 2023 года Грузия ожидает очередного решения ЕС по вопросу предоставления ей статуса кандидата.