8 сентября, 09:04,
обновлено 8 сентября, 09:15

Боррель заявил, что ЕС ожидает от партнеров усилий по изоляции России

ТБИЛИСИ, 8 сентября. /ТАСС/. Евросоюз ожидает от своих международных партнеров, включая Грузию, усилий по изоляции России из-за конфликта на Украине. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Тбилиси, где он находится с визитом.

"Мы поддерживаем Украину и продолжим поддерживать ее столько, сколько понадобится. Чрезвычайно важно, чтобы наши международные партнеры координировали усилия по изоляции России. Поэтому мы приветствуем ваши усилия по обходу санкций", - сказал он. 

Теги:
ГрузияРоссияБоррель, Жозеп
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация