Reuters: Филиппины осудили действия береговой охраны КНР по "преследованию судов страны"

Китайская береговая охрана ранее обвинила четыре филиппинских судна в нарушении морской границы КНР

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Филиппинская береговая охрана осудила действия судов КНР по "преследованию филиппинских судов". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

По его информации, филиппинская сторона "осуждает незаконные, агрессивные и дестабилизирующие" действия китайской береговой охраны и морской милиции в отношении судов, которые "осуществляли миссию по пополнению запасов и ротации контингента на отмели Аюнгин в Южно-Китайском море [ЮКМ]". Ведомство отмечает, что корабли КНР осуществляли "преследование [филиппинских судов]", проводили "опасные и агрессивные маневры", несмотря на то, что операция "проводилась на законных основаниях", сообщает агентство.

Ранее китайская береговая охрана обвинила четыре филиппинских судна в нарушении морской границы КНР. Согласно ее данным, два корабля снабжения и два судна береговой охраны незаконно вошли в воды неподалеку от рифа Жэньай китайских островов Наньша. В своем заявлении ведомство подчеркнуло, что Китай "обладает неоспоримым суверенитетом над островами Наньша, включая риф Жэньай, и прилегающими к ним водами".

Между Филиппинами и Китаем в спорных районах Южно-Китайского моря периодически возникают инциденты.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.