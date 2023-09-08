В Польше заявили, что Украина использует "переходящие границы" средства давления

Власти Украины ранее сообщили о планах обратиться в международный арбитраж, если руководство Евросоюза продлит запрет на ввоз украинского зерна на период после 15 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Украины заявлениями о планах обратиться в международный арбитраж, если руководство Евросоюза продлит запрет на ввоз украинского зерна на период после 15 сентября, переходят границы классического дипломатического общения. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF24 представитель правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский.

"Это угроза и один из очередных элементов давления с украинской стороны. Эти элементы со стороны Украины иногда выходят за определенные рамки классической дипломатии", - сказал он. По мнению Шинковского, Киев "часто использует очень нестандартные и переходящие определенные границы средства дипломатического давления".

"На нас это не производит впечатление, так как наш приоритет - защита польских аграриев, польских граждан. И такого рода жесты или угрозы - это просто элемент давления, которое не будет успешным", - указал чиновник, подтвердив, что после 15 сентября эмбарго на поставки зерна с Украины в Польшу снято не будет.

Как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, Киев категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. По его словам, на украинском зерне зарабатывают разные страны Европы, а Еврокомиссия, по его мнению, нарушает обещания, положения соглашения об ассоциации, условия свободного рынка. Поэтому Киев готов отстаивать свои права в судах.

В апреле пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Сейчас эти пять стран добиваются продления эмбарго. Польские власти уже заявили, что продлят его самостоятельно, если ЕК не примет соответствующее решение, так как украинское зерно сильно дестабилизирует польский рынок и наносит вред польским фермерам.