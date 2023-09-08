В оппозиции Армении раскритиковали визит жены Пашиняна в Киев

Депутат оппозиционной фракции парламента Армении Анна Мкртчян отметила, что официальный Киев всегда вел антиармянскую политику

ЕРЕВАН, 8 сентября. /ТАСС/. Депутат оппозиционной фракции парламента Армении Анна Мкртчян назвала визит жены премьер-министра Никола Пашиняна в Украину неуместным, отметив, что официальный Киев всегда вел антиармянскую политику.

"Напомню, что Украина была государством, которое сжигало армянскую молодежь фосфорным оружием (имеется в виду информация о поставках Украиной зажигательных боеприпасов Азербайджану - здесь и далее прим. ТАСС), это было государство, которое с нетерпением ждало, когда Азербайджан выиграет войну (в Нагорном Карабахе в 2020 году), <...> это было государство, которое <...> заполнило всю свою страну транспарантами "Карабах - это Азербайджан". Она (супруга Пашиняна Анна Акопян) даже публично не выражает сочувствия голодающим детям Степанакерта, но отправилась на Украину, чтобы поддержать их", - заявила депутат.

Анна Акопян первый раз посетила Киев в качестве жены премьера Армении и приняла участие в третьем "форуме первых леди и джентльменов". По данным местных СМИ, она также передала Украине гуманитарную помощь.

После начала российской специальной военной операции официальные лица Армении старались не комментировать эту тему, ограничиваясь призывами к мирным переговорам.