Подоляк признал, что выступления Зеленского на площадках ООН никак не изменят ее позиции

В офисе президента Украины надеются, что выступления Владимира Зеленского хотя бы несколько дней продержатся в мировой прессе

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает заседания Генассамблеи и Совбеза ООН лишь как площадку общения с мировыми СМИ, на позицию организации его выступления никак не повлияют. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

"Президент поедет, безусловно, выступать и на Генассамблее, и на Совбезе ООН, потому что это большая информационная площадка. Там будет сконцентрировано внимание многих мировых медиа <...>. Это не приведет к тому, что там будет какое-либо существенное изменение в позиции самой ООН", - признал он в интервью украинскому "24 каналу".

В офисе президента надеются, что выступления Зеленского хотя бы несколько дней продержатся в мировой прессе. "[Президент] расставит там верно акценты. Эти акценты будут один-три дня доминировать в глобальных медиа. Достаточно будет жестко ставить акценты. И это единственное, для чего можно использовать площадку под названием ООН", - заявил советник.

Помимо такого отношения к запланированным на 19 и 20 сентября заседаниям Генассамблеи и Совбеза, Подоляк в целом назвал ООН "фиктивной организацией". "Как институции, которая на что-то влияет, ООН не существует вообще. Это фикция, иллюзия", - добавил он.

Как правило, украинские власти приемлют лишь те заявления западных партнеров и международных организаций, которые направлены на поддержку Киева. Так, власти не раз критиковали доклады ООН о ситуации с правами человека и о свободе религии в стране, а также об обращении Украины с пленными. Зеленский и сам часто позволяет себе резкие выражения по отношению к западным партнерам. Например, в июле он выразил недовольство тем, что страны НАТО не намерены принимать на саммите в Вильнюсе конкретные решения о сроках приглашения Киева в альянс. Как сообщали западные СМИ, американские должностные лица и другие лидеры стран НАТО были возмущены заявлениями Зеленского.