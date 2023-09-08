Индия изучает возможные варианты действий в случае конфликта из-за Тайваня

По данным агентства Bloomberg, индийским военным приказано завершить исследование как можно скорее

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Военные Индии изучают варианты реагирования в случае возможного начала военного конфликта вокруг острова Тайвань после получения соответствующих запросов со стороны США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в индийском правительстве.

По их данным, примерно полтора месяца назад начальник индийского штаба обороны генерал Анил Чаухан поручил подчиненным оценить различные сценарии военного конфликта на острове, который может затронуть США и их союзников в регионе, и определить, какую помощь могла бы оказать Индия в случае обострения ситуации. По данным агентства, приказ был отдан после того, как США несколько раз поднимали этот вопрос на различных форумах и просили власти Индии предложить варианты действий в случае эскалации.

Согласно источникам агентства, один из вариантов помощи, который изучают индийские военные, предполагает использование территории страны в качестве логистического центра для технического обслуживания кораблей и самолетов союзников, а также снабжения продовольствием, топливом и медицинским оборудованием. По другому, более "радикальному" сценарию аналитики просчитывают возможность прямой конфронтации Индии и Китая на их общей границе, в результате чего, прогнозируют они, КНР будет вынуждена сражаться на два фронта. При этом некоторые индийские командующие полагают, что, если конфликт будет коротким, то Нью-Дели может обойтись лишь "жесткими заявлениями".

По данным агентства, индийским военным приказано завершить исследование как можно скорее. Его итоги будут представлены премьер-министру Нарендре Моди и другим политическим лидерам для принятия решения о степени участия Индии в возможном конфликте.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. Президент США Джо Байден заявил в интервью телекомпании CBS в сентябре прошлого года, что американские вооруженные силы будут защищать Тайвань в случае возможного "вторжения" со стороны Китая.