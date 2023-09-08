Премьер Малайзии отрицает свое участие в снятии обвинений с бывшего вице-премьера

Анвар Ибрагим заявил, что у него нет полномочий вмешиваться в это дело

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим отрицает, что он принимал участие в снятии обвинений с бывшего вице-премьера Захида Хамиди. Об этом сообщила газета Star.

По ее информации, Анвар Ибрагим заявил, что у него нет полномочий вмешиваться в это дело. "Если бы у меня была власть, я бы отложил принятие решения до того момента, как пройдут все дополнительные выборы", - приводит газета слова премьера.

Ранее Высокий суд Куала-Лумпура лишил занимаемой должности заместителя премьер-министра Малайзии Ахмада Захида Хамиди. Вместе с этим с чиновника были сняты все обвинения в коррупции и отмывании денег. Это решение вызвало слухи о том, что Анвар Ибрагим заключил сделку с Ахмадом Захидом Хамиди о прекращении дела в обмен на поддержку его кандидатуры на пост премьер-министра, сообщает газета. Оппозиция считает, что это решение суда увеличивает шансы оппозиции на предстоящих дополнительных выборах, утверждает Star.

Хамиди, который в прошлом занимал пост лидера крупнейшей политической партии Объединенная малайская национальная организация (новая) (ОМНО), предстал перед судом по 47 пунктам обвинения. Среди них - коррупция, отмывание денег и злоупотребление доверием, которые привели к убыткам в размере 31 млн малайзийских ринггитов ($9 млн).