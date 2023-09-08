Польские военные провели первые стрельбы из американских танков Abrams

По данным министра национальной обороны Мариуша Блащака, стрельбы прошли на военном полигоне в Бедруске

ТАСС, 8 сентября. Польские танкисты провели первые стрельбы из закупленных в США танков Abrams М1А1. Об этом сообщил в социальной сети Х (ранее Twitter) министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Танкисты Варшавской первой бронетанковой бригады уже провели первые боевые стрельбы, - написал он. - Это очередной шаг, укрепляющий обороноспособность Войска Польского".

По данным министра, стрельбы прошли на военном полигоне в Бедруске. О результатах он не упомянул.

Договор о покупке у США 116 танков Abrams М1А1 был подписан 4 января 2023 года. Первые 14 машин прибыли в Польшу в июне. Ожидается, что до конца года польская армия получит еще две партии этих танков.