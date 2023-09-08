Главы МИД Азербайджана и ФРГ обсудили нормализацию между Баку и Ереваном

Джейхун Байрамов заявил, что утверждения Армении о "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе и "блокаде" "необоснованны и являются составной частью политических манипуляций Еревана"

БАКУ, 8 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Азербайджана и Германии Джейхун Байрамов и Анналена Бербок обсудили по телефону процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены текущая ситуация в регионе и процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.

Согласно информации внешнеполитического ведомства, Байрамов подчеркнул, что утверждения Армении о "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе и "блокаде" "необоснованны и являются составной частью политических манипуляций Еревана". По его словам, надуманность этих утверждений доказывает отказ армянской стороны от предложения Азербайджана по синхронизированному использованию дороги Агдам - Ханкенди и Лачинской дороги для перевозки грузов в Карабах посредством Международного комитета Красного Креста.

В качестве источника угрозы азербайджанский министр назвал "провокационные шаги армянской стороны, препятствующие усилиям по установлению мира и безопасности в регионе в постконфликтный период", а также продолжающееся присутствие Вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана.

"Стороны провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - проинформировали в МИД.