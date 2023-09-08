В Латвию прибыл десантный корабль ВМС США для участия в учениях НАТО

В учениях задействуют около 3,2 тыс. военных из 14 стран

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Американский десантный корабль LPD 19 Meda Verde с отрядом морской пехоты прибыл в Ригу. Об этом сообщило командование Армии США в Европе и Африке.

"Американский десантный корабль LPD 19 Meda Verde с отрядом морской пехоты прибыл в столицу Латвии, Ригу", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте командования. "Это прекрасная возможность <...> еще больше укрепить отношения с нашими союзниками по НАТО, а также познакомиться с культурой Риги", - сказал командир корабля Марк Дэвис.

Как отмечается в заявлении, корабль примет участие в учениях НАТО Northern Coast 2023, которые начнутся 9 сентября в регионе Балтийского моря. В учениях будет задействовано около 3,2 тыс. военных из 14 стран, 30 кораблей и подводных лодок и до 15 самолетов.