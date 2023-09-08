Боррель заявил, что импичмент президента Грузии создаст риск поляризации в обществе

Глава дипломатии Евросоюза также отметил, что "все институты в стране должны работать вместе"

ТБИЛИСИ, 8 сентября. /ТАСС/. Импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили, процедуру которого запустили власти страны, создаст риск дополнительной поляризации в обществе. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Тбилиси, где он находится с визитом.

"Что касается импичмента президента. Существует риск дальнего роста контрпродуктивной поляризации. Я считаю, что все институты в стране должны работать вместе, поддерживая европейский путь", - заявил Боррель.

Правящая партия 1 сентября объявила о запуске процедуры импичмента в отношении президента. Причиной послужила ее поездка в Европу для встречи с лидерами стран ЕС, в которой правительство ей отказало. Зурабишвили нарушила конституцию, согласно которой президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия кабмина.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Молдавии и Украине. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также выразили готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 условий. В конце 2023 года Грузия ожидает очередного решения ЕС по вопросу предоставления ей статуса кандидата. Сокращение поляризации в грузинском обществе и грузинской политике является одной из 12 рекомендаций. Этот пункт остается невыполненным из-за постоянной конфронтации властей страны с оппозицией.