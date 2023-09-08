Боррель не считает, что ЕС использует Грузию для открытия второго фронта против РФ

Глава дипломатии Евросоюза назвал такую информацию пропагандой и шумом

ТБИЛИСИ, 8 сентября. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал беспочвенными заявления о том, что сообщество использует Грузию, чтобы открыть второй фронт против России, проводящей специальную военную операцию на Украине. Такую точку зрения он изложил на пресс-конференции в Тбилиси, где находится с визитом.

"Это шум, это вмешательство, пропаганда, дезинформация. Это безумие - верить в то, что Евросоюз хочет использовать Грузию, чтобы открыть второй фронт в войне России с Украиной. Не слушайте такие вещи. Я сожалею, что люди распространяют подобный нарратив. Это делается для того, чтобы посеять недоверие", - сказал Боррель. Таким образом он ответил на вопрос о том, что произойдет в случае, если Грузия не получит статус кандидата на вступление в ЕС после того, как власти страны многократно обвиняли Запад в попытках втянуть ее в украинский конфликт, а также совершали действия, вызвавшие критику в Брюсселе.

Руководство правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", а также премьер-министр Ираклий Гарибашвили часто обвиняют украинские власти и некоторых европейских политиков в попытке открыть на грузинской территории второй фронт. По их мнению, определенные силы намерены спровоцировать Россию на ведение там параллельных военных действий.