8 сентября, 10:40
Военная операция на Украине

В Раде хотят подтолкнуть студентов добровольно идти в ВСУ обещанием оплатить их обучение

Член фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу сообщил, что предложенный им подход к комплектованию ВСУ в народе называют "мобилизацией здравого смысла"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Законопроект, предполагающий стимулирование студентов добровольно идти в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) посредством компенсации государством стоимости их обучения, поступил на рассмотрение в Верховную раду.

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Согласно карточке документа, опубликованной на сайте парламента, его автором является член фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу. Законопроект был внесен в Раду 5 сентября.

Мазурашу предлагает внести в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" изменение, в соответствии с которым студенты университетов и колледжей, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые обучаются на дневной или дуальной форме обучения, смогут по собственному желанию пойти служить в армию в обмен на оплату государством их обучения. При этом в соответствии с действующим законодательством эти граждане освобождены от призыва на военную службу во время мобилизации.

В пояснительной записке к законопроекту Мазурашу пишет, что предложенный им подход к комплектованию ВСУ в народе называют "мобилизацией здравого смысла".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом нарастить мобилизационные мероприятия. Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства президент Украины показательно уволил всех областных военкомов. 

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УкраинаВоенная операция на Украине
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