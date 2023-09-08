Reuters: парламент Финляндии не поддержал вотум недоверия правительству

По информации агентства, 65 членов парламента поддержали вотум недоверия, а 106 выступили против

СТОКГОЛЬМ, 8 сентября. /ТАСС/. Парламент Финляндии не поддержал вотум недоверия правительству, выдвинутый оппозицией из-за обвинений на почве расизма. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, 65 членов парламента поддержали вотум недоверия, а 106 выступили против. Всего в финском парламенте 200 депутатов. Члены парламента также не поддержали персональные вотумы недоверия министрам экономического развития и финансов Вилле Рюдману и Риикке Пурре, сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что финские оппозиционные политические силы в лице Социал-демократической партии, Левого союза Финляндии и Союза "зеленых" намерены инициировать вынесение вотума недоверия правительству страны из-за недостаточной, по их мнению, борьбы кабинета министров с расизмом. Представители оппозиции подвергли критике план правительства по борьбе с расизмом и дискриминацией, опубликованный по итогам ряда расистских скандалов с участием политиков из рядов правящих партий. Документ предусматривает криминализацию отрицания Холокоста, а также запрет нацистской и коммунистической символики.