В Индии заявили, что обсуждение присоединения Африканского союза к G20 будет формальностью

Шерпа страны Амитабх Кант также отметил, что реакция лидеров стран "была очень позитивная"

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран G20 позитивно отреагировали на предложение Индии сделать Африканский союз полноценным членом объединения, обсуждение этого вопроса на саммите будет формальностью. Об этом заявил шерпа Индии в G20 Амитабх Кант.

"Что касается Африканского союза, то премьер-министр Нарендра Моди, который является большим сторонником Глобального союза, написал всем лидерам, и реакция была очень позитивная, но формально это будет обсуждаться на саммите", - заявил шерпа, отвечая на вопрос, станет ли G20 по итогам саммита G21 за счет присоединения Африканского союза.

В таком же ключе тему прокомментировал первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Мохан Кватра. "Мы надеемся, что на начинающемся завтра саммите будет принято соответствующее решение", - заявил он.

Моди направлял соответствующее письмо лидерам G20 в июне. Часть из них уже подтвердили, что поддерживают присоединение Африканского союза.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавит глава МИД Сергей Лавров.