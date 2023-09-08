В Минске считают, что Варшава хочет референдумом узаконить забор на белорусской границе

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андрей Худык заявил, что планируется обращение к представителям общественности его страны и Польши с целью "повлиять на сознание голосующих" на референдуме поляков

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Польское руководство пытается через референдум узаконить построенное на белорусской границе пограничное заграждение, которое в том числе наносит ущерб экологии двух стран. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андрей Худык.

"Надеемся, что здравый смысл соседей [в Польше возобладает], <...> [и они] все-таки примут правильное решение и проголосуют [на предстоящем 15 октября референдуме] против этой безумной, бездарной работы, которую провело польское правительство, возведя этот забор, и проголосуют за то, чтобы его снесли. Я искренне на это надеюсь, несмотря на то, что больше прагматик и понимаю, что сегодня просто польское правительство приняло решение "благодаря" народу [в ходе референдума] узаконить этот забор. Дай бог, чтобы я ошибался, и чтобы было принято решение о сносе", - сказал министр в ходе состоявшегося в Национальный парк "Беловежская Пуща" расширенного заседания общественного координационного экологического совета при Минприроды.

Худык сообщил, что по итогам заседания совета планируется "оформить обращение" к представителям общественности Белоруссии и Польши с целью "повлиять на сознание голосующих" на референдуме поляков.

Вопрос о ликвидации пограничного заграждения на польско-белорусской границе является одним из четырех вопросов, вынесенных на референдум, который пройдет в Польше 15 октября одновременно с парламентскими выборами. В конце августа Худык заявлял, что считает маловероятным, что польская сторона в ближайшее время ликвидирует пограничное заграждение в Беловежской Пуще.

Оборудованную средствами дистанционного контроля стену высотой 5,5 м и протяженностью 186 км Польша строила с января по июнь 2022 года для предотвращения проникновения с белорусской территории направляющихся в Европу мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Минск неоднократно заявлял, что стена является серьезной угрозой для уникального природного комплекса Беловежской Пущи, через которую проходит участок границы двух стран.