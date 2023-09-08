Латвия заявила, что может получить системы ПРО в 2025 году

Министр обороны Инару Мурниеце сообщил, что поставки начнутся в ближайшие 2-3 года, однако ведутся переговоры о более ранних сроках

ВИЛЬНЮС, 8 сентября. /ТАСС/. Поставки западных систем противоракетной обороны (ПРО) в Латвию могут начаться в ближайшие 2-3 года. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на министра обороны страны Инару Мурниеце.

По ее словам, "ведутся переговоры о более ранних сроках" поставки. Сумма сделок не разглашается, однако ранее сообщалось, что на закупку таких систем может быть выделено около €600 млн. Портал отмечает, что Минобороны республики рассчитывает применять комплексы в том числе для защиты побережья.

Осенью 2022 года оборонное ведомство Латвии начало переговоры о покупке противоракетных комплексов NSM (Naval Strike Missile) норвежской компании Kongsberg Defense & Aerospace. Весной Эстония и Латвия заявили о намерении приобрести зенитно-ракетные комплексы IRIS-T германского производства. Пока системы ПРО не поступили в страну, воздушное пространство Латвии охраняют ВВС НАТО, уточняет портал.