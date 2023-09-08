Представитель ЕК в Австрии отчитается перед Брюсселем за критику покупки газа у РФ

Мартин Зельмайер возвращается в Брюссель

БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Представитель Еврокомиссии (ЕК) в Австрии Мартин Зельмайер едет в Брюссель, чтобы отчитаться за критику в адрес республики за покупку газа у России. Об этом сообщил на пресс-конференции в бельгийской столице представитель ЕК Балаш Уйвари.

"Глава представительства возвращается в Брюссель, чтобы принять участие в беседе на эту тему", - сказал он.

Ранее Зельмайер заявил, что Вена платит "кровавые деньги", покупая газ у РФ. После этих слов он был вызван в МИД республики. ЕК в свою очередь сообщила, что считает неуместными высказывания своего представителя в Австрии.