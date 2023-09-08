Правительство Ирака заявило, что выполнило финансовые обязательства перед Курдистаном

Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани ранее обвинил центральные власти в нарушении конституционных соглашений

КАИР, 8 сентября. /ТАСС/. Багдад полностью выполнил свои финансовые обязательства перед Иракским Курдистаном, несмотря на то, что Эрбиль не передал в центральную казну свои доходы. Об этом сообщил официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади.

"Федеральное правительство полностью выполнило свои финансовые обязательства перед Иракским Курдистаном и приложило большие усилия для поиска решений. По состоянию на конец июня задолженность региона более чем в три раза превышала его долю [в федеральном бюджете], при этом региональное правительство не передало [в центральную казну] нефтяные и общие доходы", - говорится в размещенном на официальной странице в соцсети Х (ранее Twitter) заявлении официального представителя.

"Несмотря на невыполнение обязательств со стороны регионального правительства, центральные власти не стали привлекать иракских граждан в регионе к ответственности за несоблюдение требований и в соответствии с законом [о федеральном бюджете] приняли решение о кредитовании региона до тех пор, пока его финансовые проблемы не будут полностью решены", - подчеркнул аль-Авади.

В четверг премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани обвинил центральные власти в нарушении конституционных соглашений. "Отказ Багдада обеспечить нам финансовые выплаты, отведенные в федеральном бюджете, является нарушением конституционных соглашений, наносит ущерб гражданам и подрывает их доверие", - написал Барзани в соцсети Х (ранее Twitter).

Между Багдадом и Эрбилем действует соглашение об экспорте центральными властями нефти из автономного региона взамен на 12,6% от федерального бюджета в казну Иракского Курдистана. 3 сентября иракское правительство постановило выделить 500 млрд динаров (около $380 млн) на зарплаты жителям Курдистана. Однако региональное правительство настаивает на том, что эта сумма должна быть удвоена, поскольку в конце марта Турция временно прекратила импорт углеводородов из Иракского Курдистана из-за спора между Анкарой и Багдадом, а автономия лишилась значительного источника финансирования.

Кроме того, напряженность между Эрбилем и Багдадом обострилась в результате произошедших 2 сентября беспорядков в Киркуке, где при разгоне иракскими силовиками акции протеста погибли четверо курдских демонстрантов.