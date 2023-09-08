8 сентября, 11:47

В ФРГ заявили о рекордном числе беженцев в стране с 1950-х годов

По состоянию на конец июня их количество достигло порядка 3,26 млн человек, сообщила газета Neue Osnabruecker Zeitung

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Число беженцев в Германии по состоянию на конец июня достигло порядка 3,26 млн человек, что на 111 тыс. больше по сравнению с концом 2022 года. Об этом пишет газета Neue Osnabruecker Zeitung со ссылкой на данные МВД ФРГ, предоставленные в ответ на запрос депутата Бундестага от Левой партии Клары Бюнгер.

По данным Левой партии, речь идет о самом высоком показателе с 1950-х годов. В нем, как указывает издание, учтены беженцы, в том числе от военных конфликтов, соискатели убежища и люди, которым отказали в предоставлении убежища, но разрешили на некоторое время остаться в стране, поскольку их высылка невозможна по гуманитарным причинам. Многие из них живут в ФРГ уже несколько лет.

При этом подчеркивается, что количество беженцев с Украины, прибывших в ФРГ, за первую половину текущего года увеличилось довольно незначительно - на 29 тыс., и составляет немногим более 1 млн человек. В то же время по состоянию на 30 июня страну обязали покинуть 279 тыс. человек, из них почти 225 тыс. имели разрешенное пребывание. 

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