Причиной послужило непредоставление в срок необходимых документов

СУХУМ, 8 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия аннулировала регистрацию инициативной группы по проведению референдума о досрочных выборах президента страны, поскольку группа не предоставила в срок необходимые документы. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в пятницу.

Оппозиционная общественная организация "Аиааира" ("Победа"), которой руководит Герой Абхазии Вианор Ашба, выступила за проведение в республике референдума, на котором граждане Абхазии могли бы высказаться по поводу проведения досрочных выборов президента. 27 июня члены инициативной группы подали в ЦИК заявление о регистрации, 4 июля ЦИК зарегистрировал ее. За 2 месяца необходимо было собрать и представить в комиссию 10 тыс. подписей в поддержку проведения референдума.

"В связи с непредоставлением в Центральную избирательную комиссию Республики Абхазия необходимых документов и подписных листов в двухмесячный срок инициативной группой референдума по вопросу "Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия?" в соответствии с законом "О всенародном голосовании (референдуме) прекратить сбор подписей и аннулировать регистрацию инициативной группы", - говорится в решении ЦИК республики.