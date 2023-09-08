В МИД Индии сообщили, что более 100 тыс. человек посетили страну в рамках мероприятий G20

Заместитель министра иностранных дел Харш Вардхан Шрингла добавил, что это позволило людям узнать республику с новой стороны

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. гостей посетили Индию после 1 декабря, когда к стране перешло председательство в Группе двадцати (G20), в рамках мероприятий этого объединения. Об этом сообщил главный координатор G20, первый заместитель министра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла на пресс-конференции в Нью-Дели в преддверии саммита "двадцатки", который пройдет 9-10 сентября.

"За время нашего президентства в "двадцатке" нас посетило в общей сложности порядка 100 тыс. человек из более чем 125 государств, и для многих из них это стало открытием новой Индии", - сказал Шрингла.

Он добавил, что более 220 встреч в рамках G20 прошло в 60 городах по всей Индии "Это лучший пример федерального сотрудничества, который мы можем найти", - отметил он.