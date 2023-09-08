В Раде предложили ввести административную ответственность за неуважение к военнослужащим

В пояснительной записке к законопроекту депутат Федор Вениславский в качестве примеров неуважения приводит препоны со стороны чиновников, с которыми сталкиваются в тылу раненые военные

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский внес в парламент законопроект, который предполагает введение административной ответственности вплоть до ареста на 15 суток за проявление неуважения к военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военизированных формирований.

Согласно тексту документа, который опубликован на сайте Рады, за публичное оскорбление, приставание к военным или препятствование в реализации их прав и свобод предлагается ввести наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, общественных работ на срок от 50 до 60 часов, исправительных работ на срок от одного до двух месяцев с вычетом 20% заработка, общественно полезных работ на срок от 240 до 360 дней или административного ареста до 15 суток.

В пояснительной записке к законопроекту Вениславский в качестве примеров неуважения к военнослужащим приводит препоны со стороны чиновников, с которыми сталкиваются в тылу раненые военные, а также конфликты в общественном транспорте, связанные с обеспечением их льготного проезда.

Документ поступил на рассмотрение в Верховную раду 6 сентября.