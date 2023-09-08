Постпред США при ОБСЕ считает необходимым создать новую архитектуру безопасности в Европе

Под новой "архитектурой" Майкл Карпентер понимает создание институтов в рамках ОБСЕ, которые бы обеспечивали безопасность европейским странам и восстанавливали "режим прозрачности и взаимного доверия в отношениях, в том числе посредством установления контроля над вооружениями"

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. "Новая архитектура безопасности" потребуется европейским странам после окончания конфликта на Украине, и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будет играть ведущую роль в ее создании. С таким заявлением выступил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

"Мы оказались в ситуации, когда очень трудно что-либо планировать, однако в какой-то момент, после победы Украины в этой войне, нам придется создать основу для новой европейской безопасности", - заявил Карпентер в интервью изданию Defense News. По его словам, именно ОБСЕ будет играть главную роль в организации этой новой системы. "Это (ОБСЕ - прим. ТАСС) - подходящее место для создания новой архитектуры европейской безопасности", - указал он.

Под новой "архитектурой" дипломат понимает создание институтов в рамках ОБСЕ, которые обеспечивали бы безопасность европейским странам и восстанавливали "режим прозрачности и взаимного доверия в отношениях, в том числе посредством установления контроля над вооружениями". По словам Карпентера, "создание нового порядка европейской безопасности займет много времени".

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что организация не сможет стать площадкой для урегулирования украинского кризиса. Он напомнил, что за последние тридцать лет ни в одном конфликте в зоне ответственности ОБСЕ - будь то приднестровский, армяно-азербайджанский, грузино-абхазский, грузино-юго-осетинский, косовский конфликт или таджикское примирение - организация "не показала результат".