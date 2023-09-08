В МИД Пакистана заявили, что американское оружие в Афганистане "попало в руки террористов"

Пакистан заявил временному правительству Афганистана о своей озабоченности террористическими вылазками с афганской территории, в ходе которых экстремисты применяли американское оружие

ИСЛАМАБАД, 8 сентября. /ТАСС/. Вооружение, оставшееся после ухода США из Афганистана, "попало в руки террористов". Об этом заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Пакистана Мумтаз Захра Балоч.

"Мы никого не виним, но [американское] оружие, оставленное в Афганистане, требует глобального внимания, поскольку оно попало в руки террористических группировок", - цитирует Балоч газета The Express Tribune.

Пакистан заявил временному правительству Афганистана о своей озабоченности террористическими вылазками с афганской территории, в ходе которых экстремисты применяли американское оружие, добавила дипломат.

По сообщениям местных СМИ, оно использовалось боевиками группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана", ТТП) в атаках на этой неделе на блокпосты пакистанских военнослужащих в пограничных с Афганистаном районах северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

Ранее представитель захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид утверждал, что вооружения американского производства, оставленные США в Афганистане, хранятся на складах, их продажа запрещена. "С момента изгнания иностранных войск и установления Исламского эмирата все оружие, техника и транспортные средства хранятся на складах и в резервах страны, никому не разрешается перемещать их или продавать", - заявил Муджахид.