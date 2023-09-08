В Раду внесли законопроект, чтобы препятствовать коррупции чиновников через кумовство

В пояснительной записке к законопроекту в качестве примера кумовства привели главу офиса президента Украины Андрея Ермака

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Законопроект, который обяжет украинских государственных служащих вносить в декларации своих кумовьев и крестников во избежание коррупции, зарегистрирован в Верховной раде.

"Целью проекта закона является предотвращение коррупции путем создания условий для искоренения непотизма (кумовства) при назначении на должности в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте украинского парламента.

Автором законопроекта значится депутат Александр Дубинский, в отношении которого расследуют дело о служебном подлоге из-за выезда за границу во время военного положения. Примечательно, что в пояснительной записке в качестве примера кумовства депутат привел главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Дубинский считает, что депутат Рады Николай Тищенко, входивший в пропрезидентскую партию "Слуга народа", и нынешний глава Одесской областной администрации Олег Кипер получали продвижение в карьере за счет кумовства с Ермаком.

В настоящее время на Украине возник резонанс из-за декларирования госслужащих, которое было приостановлено в прошлом году после введения военного положения. Возобновить процедуру как одну из мер противодействия коррупции требовали от Киева западные партнеры. Верховная рада 5 сентября приняла законопроект о возобновлении электронного декларирования чиновников, однако доступ к реестру будет закрыт еще на год. Кроме того, под декларирование не попадают советники офиса президента Украины. Депутаты оппозиционных партий призывали открыть реестр сразу, а не через год, но так как большинство в Раде принадлежит пропрезидентской партии "Слуга народа", законопроект был принят во втором чтении, а голосование за поправку с предложением открыть реестр сразу провалено.

В связи с закрытием доступа к реестру деклараций депутат Рады Ярослав Железняк уже выразил сомнения в том, что западные партнеры, в том числе МВФ, засчитают Киеву возобновление декларирования как выполненное условие. В тот же день на сайте президента Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом наложить вето на законопроект. Уже в течение двух часов она набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов. Несмотря на это, жители Украины продолжают ставить под петицией свои подписи, на данный момент ее поддержали уже более 83 тыс. человек.