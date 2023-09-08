В Финляндии начнут распространять вакцины от бешенства для диких животных у границы с РФ

Эта кампания продлится около месяца, сообщили в финском продовольственном регуляторе

СТОКГОЛЬМ, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Финляндии начнут 9 сентября кампанию по распространению вакцины против бешенства на юго-востоке страны у границы с Россией. Об этом говорится в сообщении на сайте финского продовольственного регулятора.

Цель кампании, которая продлится около месяца, заключается в "предотвращении распространения бешенства среди диких животных". Съедобные для животных вакцины-приманки, представляющие собой небольшие бруски массой около 30 грамм, будут сбрасываться с воздуха в приграничной зоне.

Распространение вакцин-приманок в жилых районах и водоемах не предполагается. Однако при случайном обнаружении такой приманки вблизи жилых домов жителям рекомендуется перенести их в другое безопасное для человека и домашних животных место, обязательно используя при этом защитные перчатки. При попадании вакцины на слизистые оболочки рта, носа или глаз человека рекомендуется промыть водой участки слизистой. Власти Финляндии предупреждают, что у собак при контакте с приманками могут возникнуть временное недомогание и рвота. Сбор ягод и грибов в зоне распространения вакцины разрешен.