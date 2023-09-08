Депутат ЕП раскритиковал ЕС за молчание по поводу поставок США снарядов с ураном Украине

Тьерри Мариани назвал такие действия двойными стандартами

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани подверг критике отсутствие реакции Европейского союза на поставки США снарядов с обедненным ураном Украине. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в X (ранее Twitter).

"После поставок кассетных боеприпасов, которые запрещены и отвергаются большинством европейских стран, США направляют на Украину снаряды с обедненным ураном, тогда как ЕС молчит. Вечные двойные стандарты, позволяющие оправдывать все. Даже непростительное", - написал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал передачу Соединенными Штатами снарядов с обедненным ураном Киеву преступным актом, ведущим к эскалации.

В среду Пентагон сообщил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму $175 млн. В него впервые вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Новый пакет помощи, как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, включает артиллерийские боеприпасы, противотанковые комплексы, системы ПВО. Она уточнила, что танки Abrams вскоре прибудут на Украину.