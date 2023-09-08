Экс-советник Кучмы считает, что ударный потенциал России существенно вырос

Каждый авианалет наносит украинской стороне непоправимый ущерб, отметил Олег Соскин

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ударная мощь Вооруженных сил России существенно возросла, каждый авианалет наносит украинской стороне непоправимый ущерб. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Увеличивается ударная мощь Российской Федерации, - констатировал он в своем видеоблоге на видеохостинге YouTube. - Фактически тотальными становятся эти удары".

Ранее Соскин выступил с призывом заключить перемирие с Россией, отменить военное положение и провести парламентские и президентские выборы. По его мнению, по итогам волеизъявления президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники будут отстранены от власти, а это даст стране шанс на спасение.