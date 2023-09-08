В странах СНГ пройдут экологические соревнования по уборке мусора

Мероприятия состоятся 16-24 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Экологические соревнования по уборке мусора, объединенные в Евразийский кубок чистоты, пройдут 16-24 сентября в России и других странах СНГ. Ожидается более 110 игр по России и 50 игр в восьми странах СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе "Чистых игр".

"Миссия "Чистых игр" - объединять людей, организации и страны вокруг борьбы с мусором в игровой форме, наша цель - провести однажды мировой чемпионат. Евразийский кубок чистоты - первый шаг к этому. Мы уже проводили такой чемпионат в странах Балтийского моря, но сейчас видим, что в странах СНГ, с одной стороны, проблема мусора, к сожалению, актуальнее, с другой - у нас больше поводов для объединения. Этот проект - пример зеленой дипломатии, мы объединяем людей через простые смыслы, близкие обычным людям. Именно экология может преодолеть барьеры, которые другим сферам не взять", - заявил руководитель "Чистых Игр" Дмитрий Иоффе, чьи слова приводятся в сообщении.

С 2014 года командные соревнования по сбору и сортировке мусора проводятся в 36 странах мира, но впервые состоится международный чемпионат такого масштаба. Чтобы подключить страны содружества, в мае лидеров крупных общественных организаций из стран СНГ собрали в Санкт-Петербурге на стажировке по "Чистым играм", совмещенной с участием в Невском международном экологическом конгрессе. Летом прошли стажировки для экоактивистов в странах СНГ.

С 16 по 24 сентября в Армении, Молдавии, Белоруссии, Азербайджане, Таджикистане, Абхазии, Казахстане, Киргизии и Узбекистане пройдут первые национальные чемпионаты. "Евразийский Кубок Чистоты: Россия" охватит более 70 населенных пунктов России. Весной 2024 года, который объявлен в странах СНГ Годом волонтерского движения, состоится объединяющий Евразийский кубок чистоты сразу во всех странах СНГ. На нем ожидается более 200 игр в 10 странах.

"Чистые Игры" - командные соревнования по очистке зеленых территорий, в которых участники соревнуются в сборе и сортировке мусора и выигрывают призы.

В мероприятии участвует от 30 до 1,5 тыс. человек, которые собирают за час от 500 кг до 20 тонн мусора. В среднем участник такой игры может собрать в 10 раз больше, чем во время обычных субботников. Мероприятия проходят в формате фестиваля - с ведущим, музыкой, пикником, а участники в игре используют мобильное приложение. Результатами игр являются не только очистка лесов и берегов водоемов, но и вовлечение населения в экопросвещение, а также благоустройство и развитие территорий.