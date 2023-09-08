Вучич обратился к РФ и Китаю с просьбой рассмотреть косовский вопрос на ГА ООН

Президент Сербии ранее заявлял о готовности Белграда запросить проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за угрозы жизни и безопасности своих граждан в Косове и Метохии

БЕЛГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич обратился к "традиционным друзьям" Китаю и России, а также западным странам с просьбой рассмотреть на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке положение дел в Косово и Метохии.

"Я еду в Нью-Йорк на важную сессию Генеральной Ассамблеи ООН, где нас ждет несколько чрезвычайно важных встреч с президентами и главами правительств, а также со многими другими официальными лицами со всего мира, где мы снова попробуем представить Сербию достойно, серьезно и ответственно", - сообщил Вучич в ходе своей пресс-конференции.

"Наша просьба к представителям ЕС и США, просьба и к нашим традиционным друзьям, а именно Китаю и Российской Федерации, а также ко всем остальным, взглянуть на ситуацию в Косово и Метохии через аргументы, а не через призму того, кто создал так называемую независимость Косово. Посмотреть, кто на самом деле проводит беспорядки и конфликты, в чьих это интересах, а кто в этом никак не участвовал, - отметил сербский лидер. - Желание и борьба Сербии за уважение своей конституции, международного публичного права, а также за уважение устава ООН не могут быть истолкованы как провокация, поскольку Сербия не приняла никаких шагов, которые могли бы спровоцировать эскалацию, проблемы и конфликты".

Ранее Вучич подчеркивал, что Сербия готова запросить проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за угрозы жизни и безопасности своих граждан в Косове и Метохии, а также намерена требовать от Сил НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) демилитаризации вооруженных формирований косовских албанцев.

78-сессия Генеральной Ассамблеи ООН официально открылась во вторник в Нью-Йорке. Кульминацией мероприятия станет проведение 19-25 сентября недели высокого уровня, на которую съедутся лидеры и главы МИД со всего мира. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.