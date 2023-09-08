Лидер Египта намерен обсудить с G20 интеграцию развивающихся стран в мировую экономику

Абдель Фаттах ас-Сиси планирует провести двусторонние встречи на полях саммита

КАИР, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отправляется в Индию для участия в саммите Группы двадцати (G20). Как сообщила его канцелярия, ас-Сиси в ходе своего выступления намерен сосредоточиться на вопросе оказания поддержки развивающимся странам в процессе интеграции в мировую экономику.

"Ас-Сиси отправляется в Индию для участия в саммите, который пройдет в Нью-Дели, где он сосредоточится на таких темах, как необходимость укрепления международных усилий по содействию равноправной интеграции развивающихся стран в мировую экономику", - говорится в заявлении официального представителя египетского лидера Ахмеда Фахми, опубликованном на официальной странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его словам, президент Египта также "подчеркнет необходимость оказания эффективной поддержки развивающимся странам для достижения целей устойчивого развития перед лицом последствий мировых кризисов".

Согласно заявлению канцелярии, ас-Сиси планирует провести двусторонние встречи на полях саммита и обсудить с мировыми лидерами представляющие взаимный интерес вопросы.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в G20. Саммит в Нью-Дели пройдет в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.