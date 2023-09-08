8 сентября, 13:47

В Бангладеш выразили надежду, что РФ подарит миру "второй День Победы - над неофашизмом"

Представитель бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов Мизанур Рахман попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова передать президенту России Владимиру Путину "искренние пожелания"

ДАККА, 8 сентября. /ТАСС/. Представитель бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Дакке выразил надежду на то, что Россия подарит миру второй День Победы - над неофашизмом.

"Я считаю, что я продукт Советского Союза. Я бы очень хотел просить вас передать [президенту РФ] Владимиру Владимировичу Путину искренние пожелания от меня лично, и, конечно, я думаю, что все будут со мной согласны, передайте, что мы знаем, что Советский Союз подарил человечеству День Победы - 9 мая. И, когда мы были студентами, как мы праздновали День Победы! Мы очень хотим, чтобы Россия тоже подарила второй День Победы - над неофашизмом", - сказал Мизанур Рахман, который также является профессором международного права Университета Дакки, обращаясь к главе МИД РФ.

"Обязательно передам", - ответил Лавров.

Встреча прошла в посольстве РФ в Бангладеш.

Глава МИД РФ 7-8 сентября посетил Бангладеш с первым визитом. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичБангладешРоссия
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