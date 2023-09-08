Трюдо отказался объяснять приостановку торговых переговоров с Индией

Премьер-министр Канады отметил, что "переговоры о свободной торговле долгие и сложные"

ОТТАВА, 8 сентября. /ТАСС/. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо отказался пояснить причину приостановки торговых переговоров о свободной торговле между Канадой и Индией, которая произошла незадолго до саммита Группы двадцати (G20).

"Мы знаем, что переговоры о свободной торговле долгие и сложные. Больше я ничего не скажу", - цитирует телеканал CTV ответ премьер-министра на соответствующий вопрос журналистов во время его визита в Сингапур.

Ранее канадские СМИ со ссылкой на индийское посольство в Оттаве сообщали, что переговоры были "поставлены на паузу" по канадской инициативе. О причинах такого решения не говорилось. Переговоры ведутся с 2022 года.

В пятницу, согласно сообщению пресс-службы главы канадского правительства, Трюдо прибудет в Нью-Дели из Сингапура. В его графике пока не значится встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По словам Трюдо, в настоящее время график его встреч на "двадцатке" еще прорабатывается.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура). Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.