Зеленский признал замедление темпов боевых действий и поставок оружия Киеву

Президент Украины заявил, что для ускорения контрнаступления Киеву необходимо больше западной техники, в частности современных истребителей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что темпы боевых действий, введения антироссийских санкций и поставки западного оружия Киеву замедляются.

"Замедляется война. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до оружия", - приводятся его слова на сайте главы украинского государства.

Зеленский заявил, что для ускорения контрнаступления Украине необходимо больше западной техники, в частности современных истребителей. "Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление", - добавил он.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за три месяца ВСУ потеряли более 66 тыс. военнослужащих и 7,6 тыс. единиц различного вооружения, не достигнув своих целей ни на одном из направлений. 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось.