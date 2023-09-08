Эксперт оценил организацию выборов на Запорожье

По словам немецкого независимого журналиста и писателя Томаса Репера, все готово к голосованию 10 сентября

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Выборы в первый созыв Законодательного собрания Запорожской области хорошо организованы, участки готовы к открытию в единый день голосования. Такое мнение высказал ТАСС немецкий независимый журналист и писатель Томас Репер, приглашенный в качестве международного эксперта на выборы в регионе.

"Я был в прошлом году на референдуме, где была спешка, но тогда все было хорошо организовано. Сейчас было больше времени, все планово. Сейчас мы видим, как это все организовано, были на избирательных участках, там все готово. Самый интересный день будет день голосования, конечно, а с точки зрения организации придраться не к чему", - сказал он.

По словам собеседника агентства, группа международных экспертов пока не успела ознакомиться с ходом голосования, избирательные участки в области откроются только 10 сентября, но лично он смог сравнить ощущения с прошлыми поездками в Запорожскую область. "Я был в Мелитополе первый раз в марте 2022 года, среди первых иностранных журналистов. Город спокоен, если сравнить с тем, что я тогда видел. Атмосфера спокойная, было интересно сравнить, Мелитополь относительно мирный город", - отметил Репер.

Ранее избирком области сообщил, что 8 и 9 сентября избирательные участки в регионе работать не будут, члены УИК придут к избирателям домой или на придомовые территории. 482 участка для голосования откроют только в воскресенье. В четверг в Запорожской области завершилось досрочное голосование на территориях у линии боевого соприкосновения. За восемь дней - с 31 августа по 7 сентября - проголосовали 28,16% зарегистрированных избирателей.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области будут избраны 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления.