В МИД Сирии назвали контакты США с курдскими сепаратистами нарушением суверенитета страны

Дипведомство республики решительно отвергло доводы Вашингтона о том, что визит заместителя помощника госсекретаря по Ближнему Востоку Итана Голдрича якобы преследовал цель урегулировать разногласия между курдами и недовольными арабскими жителями провинции Дейр-эз-Зор

БЕЙРУТ, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии осудило незаконный въезд на сирийскую территорию американской делегации во главе с заместителем помощника госсекретаря по Ближнему Востоку Итаном Голдричем.

"Контакты американского эмиссара с сепаратистскими организациями на северо-востоке страны представляют собой вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства арабской республики, которое приводит агентство SANA. В документе указывается, что незаконное присутствие делегации США является грубым нарушением принципов международного права и резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся Сирии.

МИД республики решительно отверг доводы Вашингтона о том, что визит Голдрича якобы преследовал цель урегулировать разногласия между курдами и недовольными арабскими жителями провинции Дейр-эз-Зор. "В Дамаске считают такие действия вмешательством во внутренние дела Сирии и осуждают лицемерие администрации США, которая безжалостно применяет против сирийского народа несправедливые санкции и грабит его нефтяное богатство", - подчеркивается в заявлении дипведомства.

В тексте отмечается, что "поддержка террористических и сепаратистских формирований разоблачает подрывную роль Соединенных Штатов, которые стремятся продлить кризис в Сирии и страдания ее народа".

По сведениям телеканала Al Hadath, делегация США, прибывшая на сирийскую территорию 3 сентября, встречалась с командованием курдских "Сил демократической Сирии" (СДС) и шейхами арабских племен, поднявших против них восстание. 7 сентября командир СДС Мазлюм Абди объявил о прекращении военных действий и сообщил, что большая часть взятых в плен арабских ополченцев будет отпущена на свободу.

Шейхи племен добиваются от СДС более справедливого распределения доходов между курдами и арабами от продажи сирийской нефти. Они также требуют восстановить баланс между курдами и арабами в местных органах власти, возобновить в полном объеме работу сферы образования и здравоохранения в регионе. Политический совет СДС пообещал изучить и удовлетворить требования шейхов.