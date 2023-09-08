Yonhap: ключевой военачальник КНДР вернулся на руководящую должность

Речь идет о маршале Пак Чон Чхоне

СЕУЛ, 8 сентября. /ТАСС/. Маршал Пак Чон Чхон, который до января считался главным военным в КНДР после лидера страны Ким Чен Ына, вернулся на руководящие позиции, заняв, предположительно, должность начальника отдела военного управления ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом сообщило агентство Yonhap, проанализировав несколько снимков.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии, на которых на значке на форме Пак Чон Чхона различимо название этой должности, отмечает Yonhap. 6 сентября в присутствии Ким Чен Ына прошла церемония спуска на воду новой подводной лодки с ядерным вооружением. ЦТАК отметило, что в мероприятии приняли участие "руководящие кадры партии, правительства и силовых ведомств, в том числе маршал Пак Чон Чхон".

Эти снимки прокомментировали в Министерстве объединения Республики Корея. "Хотя сегодняшние фотографии нечеткие, различим значок с надписью, как предполагается, "начальник отдела военного управления ТПК". Сейчас сложно говорить предметно о причинах и предыстории [назначения]", - указала заместитель официального представителя ведомства Ким Ин Э.

В январе по итогам VI пленума ЦК ТПК Пак Чон Чхон был освобожден от обязанностей секретаря ЦК ТПК и заместителя председателя Центрального военного комитета ТПК. Его место занял Ли Ён Гиль. Причины кадровых изменений не назывались.