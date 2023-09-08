Эксперт из США назвал выборы возможностью самоопределения для жителей новых регионов РФ

По словам председателя общественной организации Institute for Progress Through Law Клайна Престона, он будет наблюдать за процессом голосования на новых территориях РФ, чтобы убедиться, что люди не боятся принимать участие в голосовании и свободно выражать свое мнение

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Выборы для жителей новых регионов РФ являются возможностью для их самоопределения, считает председатель общественной организации Institute for Progress Through Law Клайн Престон из США.

"Самоопределение - это жизненно важный международно-правовой принцип, поэтому то, что жители этих территорий могут высказать свое мнение, имеет большое значение. Вы знаете, Крым уже сделал это в 2018 году на президентских выборах. Люди там выступают за то, чтобы быть в составе Российской Федерации", - сказал журналистам эксперт.

По его мнению, первые выборы в новых регионах имеют историческое значение для их жителей. По словам Престона, наблюдать за процессом голосования на новых территориях РФ он будет для того, чтобы убедиться, что люди не боятся принимать участие в голосовании и свободно выражать свое мнение.

С такой позицией согласился и электоральный эксперт, специалист в сфере международных отношений, политический обозреватель и радиоведущий из США Стивен Гил. "Мне важно подчеркнуть, что Соединенные Штаты Америки были основаны на принципе самоопределения. Как можно отказать людям в том, чтобы они сами решали свое будущее?" - указал Гил. Он отметил важность присутствия иностранных экспертов на выборах. "Я хотел бы, чтобы мир смотрел на это, но большинство глаз будут обращены в другую сторону, потому что они не хотят видеть правду", - заключил Гил.

О выборах

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.